Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Salihli Belediyespor Basketbol Takımı, Leventcan Koçak’ın ardından Mert Akarsu’yu da renklerine bağladı.

Baş Antrenör Murat Öztürk ve Yardımcı Antrenör Çağatay Köse yönetimindeki Salihli Belediyespor’da transfer harekatı devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, Mavişehir takımından Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası asist kralı olan milli oyuncu 20 yaşındaki Leventcan Koçak ve forvet mevkiinde görev yapan 2 metrelik 20 yaşındaki Mert Akarsu’yu transfer etti. Hedefi olan bir kulübe geldiklerini belirten Koçak ve Akarsu ise Salihli’yi bir üst lige taşımak için geldiklerini söyledi.

Baş Antrenör Öztürk, yeni transferler Koçak ve Akarsu’nun takıma büyük katkı sunacağını ifade etti.

İHA