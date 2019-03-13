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Salih Uçan'ın takımı Empoli, Aurelio Andreazzoli'yi göreve getirdi!

Milli futbolcumuz Salih Uçan'ın formasını giydiği Serie A ekibi Empoli, teknik direktör Giuseppe Iachini'nin görevine son vererek yerine bir önceki hocaları Aurelio Andreazzoli'yi getirdiğini duyurdu.

13 Mart 2019, Çarşamba 16:34 Son Güncelleme:
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Salih Uçan'ın takımı Empoli, Aurelio Andreazzoli'yi göreve getirdi!

Milli futbolcumuz Salih Uçan'ın formasını giydiği Serie A ekibi Empoli, teknik direktör Giuseppe Iachini'nin görevine son vererek yerine bir önceki hocaları Aurelio Andreazzoli'yi getirdiğini duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Iachini ile birlikte Giuseppe Carillo ve Fabrizio Tafani ile de yolların ayrıldığı belirtilirken her üç isme de hizmetleri için teşekkür edildi.

Iachini, ayrılığın ardından Tutto Mercato Web'e yaptığı açıklamada "Biz geldiğimizde takım düşüşteydi, şimdiyse sıralamada güvenli bir pozisyonda. Ancak polemik yaratmak istemiyorum ve herkese teşekkür ediyorum. Kendimi kulüpte mutlu hissediyordum ama futbol bazen böyle bir şey." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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