Akdeniz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki futbolcuyu takibe alan Kara Kartal’a, oyuncunun menaceri Ömer Koray Uzun’dan mesaj geldi. Dün Radyospor’a konuşan Uzun, “Salih, Avrupa Şampiyonası’nda Milli Takım’da yer almak istiyor. Biz, Salih’le oturduk ve konuştuk. Sezon bitimine kadar herhangi bir takıma söz vermeyeceğiz. Sezon bittiğinde karar vereceğiz. Tabii ki büyük takımlar arıyor. Yurt dışından da arıyorlar. Beşiktaş ve Trabzonspor’un aradığı doğru. 5-6 takım ilgileniyor. Alanyaspor’la da görüşüyoruz” dedi.