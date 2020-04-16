Salih Uçan, NTV Spor’a konuştu. Şu anda Alanyaspor forması giyen Salih, “Fenerbahçe’ye gelişim büyük yankı uyandırmıştı. Herkes beni el üstünde tutuyordu. 19 yaşımdaydım ve tribünler bana besteler yapmıştı. O günleri özlüyorum” ifadelerini kullandı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Değişik kulüplerle kiralık olarak oynadım ama umduğumu bulamadım. Ne zaman ki Alanyaspor’a transferim gerçekleşti. Erol Bulut hocamla kendimi buldum” dedi.