Siyah-beyazlıların bu sezon performansıyla dikkatleri üzerine çeken futbolcusu Salih Uçan, Milli Takım 'a seçilmemesi ve Başakşehir'e kiralık gidişine dair birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Salih Uçan'ın açıklamaları:

"A Milli Takım'a seçilmemem bana yapılmış bir saygısızlıktır"

A Milli Futbol Takımı'na seçilmemesini değerlendiren Salih Uçan, "A Milli Takım'a seçilmemem bana yapılmış bir saygısızlıktır. Bana saygı göstermeyenlere de saygı duyamayacağım. Milli Takım ortamını çok iyi biliyorum. Milli takımda bütün orta sahalar sakatlansa bile yine milli takıma gidemeyecektim. 40 kişinin arasında olmamak bana yapılmış ciddi bir saygısızlık.









"Önder Karaveli'nin bana inandığını hiç hissetmiyordum"

Geçen sezonu Başakşehir'de tamamlayan Salih, "Geçtiğimiz sezon Başakşehir'e kiralanmak benim açımdan çok iyi oldu. Çünkü Beşiktaş 'ta o dönem Önder Karaveli vardı ve bana inandığını hiç hissetmiyordum. Değişim bazen işe yarıyor. Bana iyi geldi."

İlk 11'in vazgeçilmezi oldu

VOLE'ye açıklamalarda bulunan Salih Uçan, Beşiktaş formasıyla çıktığı 7 karşılaşmada 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. 28 yaşındaki orta saha, Süper Lig 'deki bütün maçlara ilk 11 başladı.







