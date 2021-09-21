Salih Uçan tartışmalı pozisyonu anlattı

Beşiktaş 'ın Adana Demirspor'la 3-3 berabere kaldı maçta Salih Uçan, son dakikalarda yaşanan tartışmalı pozisyonu anlattı.

Salih Uçan'ın açıklamaları şöyle;

"Zeminin de ağırlığı bizi negatif etkiledi. Zemin de kötü olsa, hava da kötü olsa, Beşiktaş 3-0 öne geçtiği bir maçta 3 gol yememeli. Burada hepimizin hatası var. Yine sonuç olarak yenilmedik, kafamızı kaldırarak devam edeceğiz. Son pozisyonda kötü bir gol yedik. Hakeme de söyledim, ‘bir bastırma var’ dedim, faul olduğunu söylüyorlar, pozisyonu görmedim. Geçen hafta 2-0'dan 3-2 öne geçtik, bu hafta 3-0'dan 3-3 oldu, futbol böyle bir oyun, hiçbir zaman maçı kazandık dememek gerekiyor."