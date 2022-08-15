Salih Uçan: Şans da bizden yanaydı, şanssızlık da

Süper Lig 'in 2. haftasında Beşiktaş 3-0 öne geçtiği maçta Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı.

Beşiktaş'ın gollerinden birini atan Salih Uçan, "Erken bir gol bulduk. Alanya deplasmanı zordur, ancak bunu kolaya çevirdik. 1-0, 2-0, 3-0... Sonra devre arasına hiçbir zaman gol yiyip girmemek lazım. Psikolojik olarak düşürüyor. Beşiktaş gibi bir takımda 3-0'dan maç verilmemeli. Futbolda bunlar var. Üstünlüğü koruyamamamızı bir şeye bağlamıyorum. Futbolda bunlar var. Her türlü maç dönebilir. Biz de çevirebiliriz. Şans da bizden yanaydı, şanssızlık da..." dedi.