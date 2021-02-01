Salih Uçan uzun yıllardır profesyonel futbol oynayan ve aynı zamanda A Milli Takım formasını taşıyan yetenekli bir futbolcudur. Kendisi takım içerisinde orta saha mevkiinde oynamaktadır. Bu mevki oyuncusunda olması gereken başlıca yetenekler; top ve sürme, şut çekme ve pas verme tarzındaki şeklindedir. Salih Uçan bu konuda takım içerisindeki sorumluluğu alabilmekte ve başarıyla taşıyabilmektedir. Genç sporcunun menajerliği ise mevcut durumda Ömer Koray Uzun tarafından yürütülmektedir.

Salih Uçan nereli?

Adından sıklıkla söz ettiren Salih Uçan’ın kariyer yaşamı ve nereli olduğu gibi sorular araştırılmaya devam etmektedir. Buna göre aslen nereli olduğu bilinmeyen futbolcu Muğla iline bağlı Marmaris doğumludur.

Salih Uçan kaç yaşında?

Salih Uçan’ın doğum tarihi 6 Ocak 1994 olarak bilinmektedir. Kariyer yaşamına pek çok kulüp maçı ve milli maç sığdıran futbolcu henüz 26 yaşındadır. Oyuncunun 1,88 metre boyunda olduğu bilinmektedir.

Salih Uçan hangi takımlarda oynadı?

Salih Uçan, profesyonel kariyerine başlamadan önce yaklaşık 6 yıl altyapıda oynamıştır. Buna göre, genç futbolcu 2004 yılında Marmaris Belediyespor ile bu spora adım atmıştır. Bundan sonraysa 2008 ve 2012 yılları arasında Bucaspor formasını taşımıştır. Yükselen başarı grafiğiyle dikkat çeken isim, sonrasında Fenerbahçe Spor Kulübüne transfer olmuştur. Salih Uçan Fenerbahçe’den sırasıyla; Roma, Sion ve Empoli takımlarına kiralanmıştır. Son olaraksa 2019’da imzalanan sözleşmeyle Aytemiz Alanyaspor’a transfer olmuştur.

Salih Uçan Lig maçlarına devam ederken aynı zamanda A milli Takım ile de uluslararası maçlara çıkmıştır. Kendisi 2013 yılında yapılan, 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası ve Türkiye – Kuzey İrlanda maçlarında milli takım formasını taşımıştır.

2021’de hangi takımda oynuyor?

Salih Uçan’ın son sözleşmesi 11 Temmuz 2019’da Aytemiz Alanyaspor Kulübü ile imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmenin bitiş tarihininse 31 Mayıs 2021 olduğu bilinmektedir.

Salih Uçan’ın maaşı ne kadar?

Salih Uçan’ın güncel durumdaki maaşının ne kadar olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Ancak basına yansıyan son haberlerde genç futbolcunun maaşının 2015 senesinde 2 milyon Euro değerinde olduğu duyurulmuştur.

Salih Uçan’ın başarıları

Salih Uçan şimdiye kadar çıktığı maçların bir bölümünde takımıyla birlikte türlü galibiyetler elde etmiştir. Bu bağlamda, 2012 – 2013 Türkiye Kupası ile 2013 Türkiye Süper Kupası ikinciliğini alan grupta yer almaktadır. 2013 – 2014 Süper Lig Şampiyonluğu, 2012 – 2013 UEFA Avrupa Ligi Yarı Finalisti ve 2014 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu da kendisinin başarıları arasındadır.

Salih Uçan kulüp istatistikleri nasıldır?

Salih Uçan’ın kulüp istatistiklerini; lig, kupa ve Avrupa maçları olarak ele almak mümkündür. Buna göre Salih Uçan; 101 lig maçı, 22 kupa maçı ve 15 tane de Avrupa maçına çıkmıştır. Futbolcunun toplamda 138 maça çıktığı ve bunlarda yükselen bir performans gösterdiği bilinmektedir. Bu kapsamda Salih Uçan’ın maçlarda attığı gol ve kulüp bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bucaspor: 24 lig maçında 1 gol, 3 kupa maçıysa golsüz

Fenerbahçe: 37 lig maçında 3 gol, 17 kupa ve 13 Avrupa maçında 1’er gol

Roma: 7 lig, 1 kupa ve 2 Avrupa maçı golsüz

Sion: 19 lig maçında 2 gol, 1 kupa maçı golsüz

Empoli: 14 lig maçında 1 gol

Salih Uçan, takım içerisinde defans ve forvet arasında bir köprü vazifesi gören orta mevkide oynamaktadır. Bu bakımdan görevler; rakip topunu almak, kendi sahalarına gelen atakları kesmek, topu tutmak ve forvetleri beslemektir. Bu bakımdan, kendisinden beklenen performansı sağlamakta ve buna ek olarak gol skorunu da geliştirmektedir.