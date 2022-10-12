Salih Uçan müjdesi!

Beşiktaş , Süper Lig 'in 10. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren siyah beyazlılara, Salih Uçan'dan iyi haber geldi.

GİRESUN KADROSUNDA YOKTU

Adale sakatlığı sebebiyle Giresunspor karşılaşmasının kadrosunda yer alamayan Salih Uçan, problemini yoğun tedavi süreciyle atlattı. Dün takım izinli olmasına rağmen tesislere gelip bireysel antrenmanlara başlayan deneyimli futbolcunun Trabzonspor ’la bu hafta sonunda Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşmaya yetişmesi bekleniyor.









SALİH UÇAN OYNAMAK İSTİYOR

Sakatlık sürecini geride bırakan ve takım izinliyken dahi bireysel çalışmalar yapan orta saha oyuncusu, Trabzonspor karşılaşmasında oynamak istiyor.

"TRABZONSPOR MAÇI İÇİN SABIRSIZIM"

Posta'ya açıklamalarda bulunan Uçan, "Sezonun en önemli maçı diyebiliriz. Ben Trabzonspor maçına hazırım ve sahada olmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

MÜJDELİ HABER GELDİ!

28 yaşındaki futbolcu takımla çalışmalara başladı. Sakatlığı nedeniyle Giresunspor maçında forma giyemeyen Salih Uçan, teknik direktör Valerien Ismael'in şans vermesi halinde maç kadrosunda yer alacak. Siyah-Beyazlı takımda Valerien Ismael'in görev vermesi halinde Salih Uçan Trabzonspor maçında forma giyebilecek.

SALİH UÇAN'IN PERFORMANSI

Sezon başında, 'Bu sezon bambaşka bir Salih Uçan göreceksiniz' diyen futbolcu siyah-beyazlılarda 8 maçta 623 dakika süre aldı. Salih Uçan 1 gol 1 asistlik katkı yaptı.







