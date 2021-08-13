Son şampiyon Beşiktaş , Süper Lig'de yeni sezonun açılışını Çaykur Rizespor karşısında yapıyor.

Vodafone Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde siyah beyazlıların ilk 11'i açıklanırken teknik direktör Sergen Yalçın yeni transferlere 11'de şans verdi.

Tecrübeli teknik adam yeni transferlerden Salih Uçan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Rachid Ghezzal ilemaça başlama kararı aldı. Sergen Yalçın ayrıca bir başka yeni transfer milli futbolcu Kenan Karaman'ı ise tek forvet olarak Çaykur Rizespor karşısında sahaya sürdü.







