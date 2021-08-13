MENÜ

Salih Uçan, Ghezzal ve Kenan Karamamn ilk 11'de

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de sezonun ilk maçı olan Çaykur Rizespor karşısında yeni transferler Salih Uçan, Rachid Ghezzal ve Kenan Karaman'a ilk 11'de şans verdi.

13 Ağustos 2021, Cuma 19:41 Son Güncelleme:
- A +
Salih Uçan, Ghezzal ve Kenan Karamamn ilk 11'de

Son şampiyon Beşiktaş , Süper Lig'de yeni sezonun açılışını Çaykur Rizespor karşısında yapıyor. 

Vodafone Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde siyah beyazlıların ilk 11'i açıklanırken teknik direktör Sergen Yalçın yeni transferlere 11'de şans verdi.

Tecrübeli teknik adam yeni transferlerden Salih Uçan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Rachid Ghezzal ilemaça başlama kararı aldı. Sergen Yalçın ayrıca bir başka yeni transfer milli futbolcu Kenan Karaman'ı ise tek forvet olarak Çaykur Rizespor karşısında sahaya sürdü.


İlgili Haberler
Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İLK 11'LER)


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...