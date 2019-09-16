Süper Lig'de 4. haftanın kapanış maçında lider Alanyaspor, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile sahasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı. Fenerbahçe mücadelede 1-0 öne geçmesine rağmen savunmada yaptığı büyük hatalar pahalıya patladı. Bu sonuçla Alanyaspor puanını 12'ye yükselterek liderliğini perçinledi.

Mücadelenin ardından bir dönem Fenerbahçe forması da giyen şimdi ise Alanyaspor'un başarısı için ter döken Salih Uçan, zorlu mücadelenin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Salih'in maç sonu açıklamaları:

"Zor bir maç olacağı kesindi. Birinci ve ikinci karşılaştı. 1-0 yenik duruma düştük ancak ilk yarı bitmeden beraberliği yakalayınca ikinci yarıya daha moralli çıktık. Yetenekli ve topu kullanmayı bilen bir takımız. Bugün de kazandık, mutluyuz."

"Fenerbahçe'ye karşı Roma'da hazırlık maçında oynamıştım. Buca'da da oynadım. Fenerbahçe'ye karşı mücadele etmek her zaman zordur. Fenerbahçe ile beraber şampiyonluk kazandım. Fenerbahçe taraftarı benim için beste yaptı. Çok güzel anılarım oldu orada."