Salih Uçan, Fenerbahçe derbisini iple çekiyor

Beşiktaş , Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe ile derbide karşı karşıya gelecek. Milli aradan sonra oynanacak derbi maç Salih Uçan için de özel bir maç niteliği taşıyor. Daha önce Fenerbahçe forması giyen Salih Uçan, 2 Ekim Pazar günü saat 20.00’de oynanacak karşılaşmayla birlikte eski takımına rakip olacak.

Bu sezon Beşiktaş’ta 7 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergileyen Salih, Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maçı iple çekiyor. 28 yaşındaki orta saha, derbide etkili bir performans ortaya koyarak başarılı görüntüsüne rağmen kendisini A Milli Takım kadrosuna dahil etmeyen teknik direktör Stefan Kuntz’a mesaj göndermeyi amaçlıyor.