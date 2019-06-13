“Empoli’de önemli isimler vardı. Ancak genç bir takımdık ve üst üste gelen yenilgiler moral ve özgüven kaybına neden oldu."

"İnter maçında son saniyedeki pozisyonda tam topa vururken ayağım kaydı. Atsam, 1 gol ve 1 asistle Empoli’nin tarihine geçecektim”

“Yetenekli ama çalışmıyor’ algısı nereden çıktı bilmiyorum. Ne kadar iyi çalıştığımı eski hocalarım Spalletti ve Garcia söyledi”

‘Son dakika golleri’

Sezon Empoli için iyi geçmedi ve ligden düştünüz. Senin için bu sezon nasıl bir tecrübe oldu?

Her zaman sezon çok uzun bir maraton diyoruz ama çok çabuk bitiyor. Her maç bizim için çok önemliydi. Bazı maçlarda öne geçtik; ancak son dakikalarda yediğimiz goller sebebiyle puan kayıplarımız oldu. Bu yüzden tüm maçları ve elbette sezonu aynı konsantrasyon içerisinde oynamak gerekiyor. Ligin son maçında İnter ile karşılaştık. Onların Şampiyonlar Ligi hedefi de bizim için işleri zorlaştıran bir durum oldu. Ve maalesef ligin son maçında küme düştük.

‘Teklifler geliyor’

Kariyerinde bundan sonrası için planların neler? Seni Süper Lig’de görecek miyiz yoksa bizi yine yurt dışında mı temsil edeceksin?

Şu an serbest bir oyuncuyum. Aceleci davranmak istemiyorum. Transfer olacağım takımın hocası ve onun benimle ilgili projesi benim için önemli. Gerek yurt içinden gerek de yurt dışından transfer teklifleri var. Bekleyip göreceğiz.

‘Önemli isimlere sahiptik’

Empoli’nin kadrosunda Di Lorenzo, Bennacer, Traore, Krunic, Caputo gibi önemli isimler varken neden ligden düştü? Yanlış giden ne oldu?

Takımda gerçekten önemli isimler vardı. Benim de bir sene boyunca bu önemli isimlerle birlikte mücadele etme imkanım oldu. Önemli isimlere rağmen kötü bir sezon geçirdik. Üst üste maçlar kaybettik. Bu da takımda genç oyuncuların da olması sebebiyle moral ve özgüven kaybına sebep oldu. Bu sebeple bazı maçlar dönüşümüz zor oldu.

‘Hâlâ aklımdan çıkmıyor’

Galibiyet halinde ligde kalacağınız son hafta maçında İnter karşısında son saniyede müthiş bir atak organize ettin ancak golü kaçırdın. Pozisyon nasıl gelişti ve o an neler hissettin?

Oyuna 70’inci dakikada girdim. O anki skor ile küme düşüyorduk. Benim de oyuna girip, oyuna katkıda bulunmam gerekiyordu. Oyuna girdikten 5 dakika sonra asist yaptım. Her şey istediğimiz gibiydi ve bu skor bizi kümede tutuyordu. Ancak eski takım arkadaşım Radja Nainggolan’ın golü ile yenik duruma düştük. Sonra iyi bir pozisyon yarattım ve kaleci ile karşı karşıya kaldım. Tam topa vururken dengem bozuldu ve ayağım kaydı. Kaleci de iyi yer tuttu. Hala pozisyon aklımdan çıkmıyor. Eğer golü atsaydım, bir gol ve bir asist ile Empoli’nin tarihine geçecektim.

‘Oynarken bu haberler yoktu!’

Seninle ilgili olarak, “Çok yetenekli ancak çalışmıyor” algısı yaratıldı. Bu, adeta üzerine yapıştı. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersin?

Fizik yapımla alakalı diye düşünüyorum. 17 yaşında Bucaspor ile 1. Lig’de top oynarken veya 18 yaşında Fenerbahçe’ye transfer olduğumda böyle haberler hiç çıkmıyordu. Fenerbahçe’deki 2. sezonumda bu haberler başladı. Nereden çıktığını inanın bilmiyorum. Sonrasında Roma’ya transfer oldum. Orada çok iyi bir oyuncu grubu vardı. Az forma şansı bulduğum için bu da oynamıyor veya çalışmıyor algısını güçlendirmiş olabilir. Ancak bu noktada iyi çalıştığıma dair eski hocalarım Luciano Spalletti ve Rudi Garcia’nın da açıklamaları vardı.

‘Zajc katkı sağlar’

Empoli’de birlikte oynadığın Zajc, Fenerbahçe’ye transfer oldu. Onun hakkında neler düşünüyorsun?

Zajc genç ve yetenekli bir futbolcu. Top kontrolü ve şutları çok iyi. Saha dışında da kişiliği oturmuş, yardımsever bir insan. Ayrıca çok çalışkan. Bana göre Fenerbahçe’ye yeni sezonda çok daha fazla katkı sağlayacaktır.

‘Ülkemi temsil etmek gurur verici’

20 yaşındayken İtalya’ya, Roma’ya transfer oldun, 2 yıl orada kaldın. 1 sezon İsviçre’de Sion, 1 sezon da Empoli forması giydin. Avrupa’da oynamak sana neler kazandırdı?

Yurt dışında oynamak, ülkeni farklı bir ülkede temsil etmek çok gurur verici ve özel bir duygu. Bunun yanı sıra hem İtalyanca öğrendim, hem de çok büyük futbolcularla birlikte oynamak benim için paha biçilemezdi. Üstelik o isimlere ülkemizden bahsetmek, onların merakını görmek de ayrı bir keyif. Türkiye’de kulüpler futbolcuların bir çok işinde yardımcı oluyor; ancak yurt dışında tüm bu işleri kendin hallediyorsun. Bu da seni daha bir olgunlaştırıyor ve kendi ayaklarının üstünde durmanı sağlıyor.

‘Türk futboluna ilgi arttı’

Yurt dışında Türk futboluyla ilgili neler konuşuluyor, nasıl yorumlar yapılıyor?

Özellikle son dönemde genç kardeşlerimizin Avrupa’nın önemli liglerine transfer olması, Türk futboluna ve futbolcularına olan ilgiyi artırdı. Artık Türkiye’yi ve oyuncuları daha fazla takip ediyor ve bilgi sahibi oluyorlar. Bu da hem ülkemiz adına hem de genç oyuncularımız adına oldukça sevindirici.

‘Cengiz daha iyi yerlere gelecek’

Senden sonra Cengiz Ünder, Roma’ya transfer oldu. Onunla ilgili neler düşünüyorsun?

Cengiz kardeşimi ben Bucaspor’dan beri tanıyorum. Yeteneği o zamanlardan belliydi. Roma’da ilk sezon başlarında zorlandı ama ona güvenen ve şans tanıyan bir hocayla birlikteydi. Bu onun için büyük bir şanstı. O da şansını çok iyi değerlendirdi ve formayı kaptı. Hala yapacağı çok şey var ve önü açık. Daha iyi yerlere geleceğinden hiç şüphem yok.

‘Totti’yi anlatmaya kelimeler yetmez’

İtalyan futbolunun efsanesi Francesco Totti ile takım arkadaşıydın. Böyle bir isimle birlikte oynamak nasıl bir histi? Totti’nin Roma için anlamı ne?

Totti bir efsane. Gerçekten kelimeler onu anlatmaya yetmez. Tam tamına 24 yıllık bir hikaye. En başından futboldan emekli olduğu ana kadar her anını tekrar tekrar izlemek gerekir. Aramız iyidir. Bana çok yardımcı oldu. Sever beni.

‘Türk futboluna ilgi arttı’

Yurt dışında Türk futboluyla ilgili neler konuşuluyor, nasıl yorumlar yapılıyor?

Özellikle son dönemde genç kardeşlerimizin Avrupa’nın önemli liglerine transfer olması, Türk futboluna ve futbolcularına olan ilgiyi artırdı. Artık Türkiye’yi ve oyuncuları daha fazla takip ediyor ve bilgi sahibi oluyorlar. Bu da hem ülkemiz adına hem de genç oyuncularımız adına oldukça sevindirici.