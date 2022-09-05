Salih Uçan: Cenk bir adım atmasa tekme yiyecektim

Beşiktaş , Süper Lig 'in 5. haftasında konuk olduğu Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etmeyi başardı. Namağlup unvanını koruyan ve liderliğini sürdüren Kara Kartal'da Salih Uçan, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Maç sonu taraftarın Cenk Tosun'a attığı tekmenin kendisine gelebileceğinin altını çizen tecrübeli oyuncu, ''Pozisyonda sırtım dönüktü, muhtemelen bana doğru geliyordu. Cenk bir adım atmasa tekme yiyecektim bir taraftardan. Sakatlanabilirdim.'' dedi.

Josef'in kırmızı kart görmesine de değinen Salih, ''Josef bunu görünce taraftarı dışarı itti. Takımımın kaptanı ne yapacaktı? 'Buyur kardeşim tekme atabilirsin' mi diyecekti?" ifadelerini kullandı.







