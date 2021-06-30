Salih Uçan: Beşiktaş ile anlaştığım için gururluyum

Alanyaspor’da geçirdiği başarılı sezonun ardından boşa çıkan ve Beşiktaş ’la anlaşan Salih Uçan, transfer süreciyle ilgili olarak Tivibu Spor’a açıklamalarda bulundu. Çiğdem Günal’ın sorularını yanıtlayan başarılı ön libero, “Bana Galatasaray ve Trabzonspor ’un da ilgisi oldu. Ama ben Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardım. Gururluyum. Beni en çok Beşiktaş transfer etmek istedi. Sergen Yalçın hoca ile çalışmak ve Şampiyonlar Ligi’nde forma giymek transferimde büyük etken oldu” ifadelerini kullandı.

‘Yabancı kuralı olmalı’

Siyah-Beyazlılar’ın 5 Temmuz’da başlayacak yeni sezon çalışmalarına katılacak olan yıldız ön libero, Türkiye’de yeni sezondan itibaren uygulanacak 8+6’lık yabancı futbolcu kuralını da yorumladı. Salih, “Yabancı oyuncuya biraz da olsa karşıyım. Yabancı kuralının olması gerektiğini düşünüyorum. Kaliteli yabancı oyuncular, benim çok hoşuma gidiyor. Ama Anadolu kulüplerinde kazandıkları parayı hak etmeyen birçok yabancı oyuncu var. Bu tarz oyuncular çok fazla” sözlerini sarf etti.