Salih Uçan: Beşiktaş daha iyi olacak

Süper Lig'in açılış maçında Çaykur Rizespor 'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş 'ta yeni transfer Salih Uçan, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli futbolcu mücadeleyle ilgili, "İlk hazırlık maçımızda üst adaleme darbe almıştım. 5-6 antrenman kaçırmıştım. Bu da hazırlık döneminde kötü oluyor. Şu anda yüzde yüz hazır değilim o yüzden. Biraz daha zamana ihtiyacım var. Hocam 70 dakika şans verdi. İyi oldu gerçekten. Kendi açımdan çok mutluyum. İyi oynadığımı düşünüyorum. Büyük takım forması ağırdır. Beşiktaş formasını giydiğim için çok mutluyum. Bu formanın kıymetini bileceğim. Beşiktaş çok daha iyi olacak" dedi.

"Maçın adamı N'koudou"

Salih maçın adamının kim yönündeki soruya ise, "Bugün Josef iyiydi, Atiba da iyiydi. İlk golü attığı için maçın adamı N'Koudou diyorum" cevabını verdi.