Salih Özcan, U20 Almanya Milli Takım kadrosuna davet edildi

Türkiye'nin üç büyük kulübüyle birlikte Avrupa'nın çeşitli takımlarının transfer gündeminde olan FC Köln'ün genç futbolcusu Salih Özcan, Portekiz maçı kadrosuna giren tek Türk kökenli futbolcu oldu.

22 Mart'ta önce Portekiz, 26 Mart'ta da Polonya ile deplasmanda olmak üzere iki hazırlık maçı yapacak olan U20 Almanya Futbol Milli Takımı'nda Salih Özcan'ın sahaya yine kaptanlık pazubentiyle çıkması bekleniyor. U20 Almanya Milli Takımı'nın Hollanda ile 0-0'lık skorla berabere kaldığı maçta da Salih Özcan takım kaptanı olarak görev almıştı

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, ekibiyle birlikte Salih Özcan'ı evinde ziyaret etmiş ve milli takıma çağırmıştı.

U15 Almanya Futbol Milli Takımı'nda forma giymeye başlayan ve farklı yaş kategorilerinde Almanya forması giyen 20 yaşındaki gurbetçi futbolcu Özcan, gözlemciler tarafından parlak bir gelecek vaat edecek oyuncu olarak görülüyor. Bu sezon 2'nci ligde lider olan Salih Özcan'ın forma giydiği FC Köln'ün tekrardan Bundesliga'ya çıkması bekleniyor.

Ayrıca Salih Özcan, 2018 yılında Almanya Futbol Federasyonu'nun U18 ve U19 Almanya Futbol Milli Takımı'nda oynayan oyunculara verilen ve yılın en iyisi olarak adlandırılan (Fritz Walter) Almanya'nın en iyi futbolcusu ödülünü kazandı.

DHA