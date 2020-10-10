Almanya U21 Milli Takımı, Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu'nda Moldava U21 ile karşılaştı. Stadionul Zimbr'da oynanan mücadele 5-0 Almanya U21 Milli Takımı'nın üstünlüğü ile son buldu. 2018 yılında Almanya Genç Milli Takım'da yılın futbolcusu seçilen Bundesliga ekiplerinden FC Köln'de forma giyen Salih Özcan, 1 gol 1 asist ile takımına önemli katkı sağladı. Almanya U21 Milli Takımı'na galibiyeti getiren golleri 19 ve 25'inci dakikalarda Nmecha, 42'nci dakikada Salih Özcan, 67'nci dakikada Burkardt ve 90+2'nci dakikada Kother kaydetti.

Almanya U21 Milli Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, maçın ardından yaptığı açıklamada, takımda yer alan 1998 doğumlu Salih Özcan, Niklars Dorsch ve Dennis Geiger'ın oyunu tamamen kontrol altında tuttuğunu ve takım arkadaşlarına sürekli asist yaptıklarını dile getirdi.

DHA