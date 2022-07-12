Salih Özcan, Dortmund ile ilk antrenmanına çıktı

Geçtiğimiz sezon sonunda Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln'den Borussia Dortmund'a transfer olan milli futbolcu Salih Özcan, yeni takımıyla çalışmalara başladı. Haziran ayında milli takımda görev yaptığı için izinli olan Salih, sarı-siyahlı ekibin yeni sezon hazırlıklarına iki hafta geç katıldı.

Öte yandan 5 bin kadar Borussia Dortmund taraftarı, antrenmanı takip etti. Antrenman öncesinde tesis girişinde saatlerce sıra bekleyen taraftarlar, oyuncularını tezahüratlarla karşıladı.

DORTMUND DANIŞMANI SAMMER: SALİH BÜYÜK BİR POTANSİYELE SAHİP

Sarı-siyahlı ekibin teknik danışmanı Mathias Sammer, Alman medyasına yaptığı açıklamada, milli futbolcu Salih Özcan'ın hayranı olduğunu söyledi. Salih'in Köln'de yıldızının Steffen Baumgart döneminde parladığını ifade eden Sammer, "Türk Milli Takımı oyuncusu Salih Özcan şimdi en iyi döneminde. Artık çok geç değil. Oyunu giderek daha iyi anlıyor ve bizimle bir sonraki adımı atmak için hala büyük bir potansiyele sahip. Bir yıl öncesinde göre kendisini çok geliştirdi" ifadelerini kullandı.

İskender GÜNGÖR / KÖLN (Almanya), (DHA)