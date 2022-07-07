Trabzonspor 'da yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen isimlerden olan Salih Kavrazlı, Süper Lig 'de kaldı. Transfer çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor, 20 yaşındaki forveti kadrosuna kattığını duyurdu.

Salih ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Mavi Şimşekler, transfer sürecindeki desteklerinden dolayı Trabzonspor Başkanı Sayın Ahmet Ağaoğlu’na, Asbaşkan Sayın Ertuğrul Doğan’a ve Trabzonsporlu yöneticilere teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, Salih Kavrazlı ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Transfer sürecindeki desteklerinden dolayı Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Ağaoğlu’na, Asbaşkanı Sayın Ertuğrul Doğan’a ve Trabzonsporlu yöneticilere teşekkürlerimizi sunarız.'' ifadeleri kullanıldı.