Salih Kavrazlı Trabzonspor formasını gelecek sezon giyecek

Trabzonspor, sezon başında TFF 1. Lig ekibi Altınordu’dan renklerine bağladığı Salih Kavrazlı’nın lisansını hala çıkartamadı. İzmir ekibinin gerekli muvaffakatnameyi imzalamaması sebebiyle genç yıldız, Bordo-Mavili formayı giymek için artık yeni sezonu bekleyecek.

05 Şubat 2020, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Salih Kavrazlı Trabzonspor formasını gelecek sezon giyecek

Bordo-Mavililer, Salih Kavrazlı’yı sezon başında TFF 1. Lig ekibi Altınordu’dan renklerine bağlamıştı. Ancak transfer sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddiası nedeniyle İzmir ekibinin gerekli muvaffakatnameyi imzalamaması sonrasında 17 yaşındaki oyuncunun lisansı çıkarılamamıştı.

Devre arasında da genç futbolcu için yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanamadı. Salih resmi maçlarda Bordo-Mavili formayı giymek için artık yeni sezonu bekleyecek.

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