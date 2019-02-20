Salih Bora: Güreşçilerimizin son durumlarını görme fırsatı bulacağız

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Grekoromen Milli Takımı, Macaristan Grand Prix’si ve Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası’nda mücadele edecek.

Macaristan’ın Györ kentinde 23-24 Şubat tarihlerinde düzenlenecek grand prix müsabakalarında 11 milli sporcu ter dökecek.

Bulgaristan’da 28 Şubat-3 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası’nda ise Türkiye’yi 15 sporcu temsil edecek.

Avrupa Güreş Şampiyonası’nın hazırlıklarını Bursa’da sürdüren Grekoromen Milli Takımı’nın teknik direktörü Salih Bora, "Hazırlıklarımız şu an iyi bir şekilde sürüyor. Avrupa Şampiyonası öncesi Macaristan ve Bulgaristan’da iki önemli turnuva bizleri bekliyor. Bu turnuvalarda güreşçilerimizin son durumlarını görme fırsatı bulacağız." ifadelerini kullandı.

Romanya’nın başkenti Bükreş’te 8-14 Nisan tarihlerinde yapılacak Avrupa Şampiyonası’na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bora, şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonası’nda geçen yıldan çok daha başarılı olmak istiyoruz. Hedefimiz, önce Avrupa Şampiyonası’nda alabildiğimiz kadar madalya, ardından da Dünya Şampiyonası’nda olimpiyat kotaları almak. Bu yıl Türk güreşi için önemli. Hazırlıklarımızı son derece titiz bir şekilde sürdürmek zorundayız. En ufak bir hataya yer vermeden Dünya Şampiyonası’na tamamen hazır halde çıkacağız. Dünya Şampiyonası’nda tüm kotalarımızı alırsak, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na çok daha iyi hazırlanabiliriz."