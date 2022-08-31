İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana, transfer döneminde ismi Trabzonspor ve Galatasaray 'ın gündemine gelen Krzysztof Piatek'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Salernitana, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Hertha Berlin forması giyen 27 yaşındaki Polonyalı golcü Krzysztof Piatek'in transferinde son aşamaya geldi.

Satın alma opsiyonu

Bugün İtalya'ya gelmesi beklenen Piatek'in kiralık olarak Salernitana'ya transferinin kısa süre içerisinde açıklanması beklenirken, kulüpler arasında yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun da bulunacağı ileri sürüldü.

Kendisini kanıtlamak istiyor

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen Piatek, beklentilerin altında kalmıştı. Hertha Berlin formasıyla çıktığı 9 maçta sadece bir gol atan Polonyalı golcü, Fiorentina'da ise 18 maçta altı gol kaydetti. 27 yaşındaki futbolcu, Salernitana hamlesi ile yeniden ritim yakalamak ve kendisini kanıtlamak istiyor.

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