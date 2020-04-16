Kış mevsiminde soğuk havaların en çok içilen içeceği saleptir. Salebin birçok faydası bulunmaktadır. Kokusu ve tadı genellikle herkes tarafından sevilir. Ülkemizde genellikle her yerde yetiştirilebilen bir bitkidir. Bu sebeple ülkemizde çok kullanılan bir içecektir. Salebin tohumu içecek dışında tatlılarda ve dondurmalarda da kullanılır. Ülkemizde en çok toz halinde tüketilmektedir. Salepler tarçın ilave edilerek ve şeker katılmadan kullanıldığı zaman kilo bakımından da bir zararı bulunmamaktadır. Böylece evlerde kolaylıkla hazırlayarak bağışıklık sistemi güçlendirilebilir.

Salebin faydaları nelerdir?

Salep hem sağlık açısından hem de lezzetli oluşu sebebiyle ülkemizde sıklıkla tüketilen besinlerden birisidir. Özellikle kış mevsiminde tüketilir. Bunun sebebi öksürük veya bazı solunum yolu hastalıklarına iyi gelmektedir. Boğazı yumuşatarak bağışıklık sisteminin güçlenmesine de yarar sağlar. Kalori açısından sağlıklı bir içecektir.

Diyet yapan kişilerin özellikle başvurduğu bir besindir. Özellikle tarçın ile kullanılır. Bunun sebebi tarçın ile içildiği zaman hem tatlı ihtiyacı giderilir hem de kişilere tokluk hissi vermektedir. Bu sebeple çok kalorili tatlılar yerine içilmesi sağlık açısından da çok önemlidir.

Salebin kan şekerini düzenleyici etkisi de bulunmaktadır. Ayrıca kalsiyum ve protein açısından da zengindir. Bu durum vücutta yağ yakılmasını kolaylaştırmaktadır. Bunun dışında salep tohumları toz haline getirilip süt veya su ile pişirildiği zaman hazımsızlık gibi problemlere iyi gelmektedir.

Vücuttaki şişkinlik problemlerine yardımcı olmaktadır. Bağırsakları rahatlatır ve vücuttaki sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca bayanların adet dönemlerinde de ağrılarının azalmasına fayda sağlar.

Besin değerinin yüksek olması, hastalıklara iyi gelmesi ve çok lezzetli olması sebebiyle salepler kışın çok tercih edilen içecekler arasında yer almaktadır. Ayrıca vücut ısısını arttırmaya da yardımcı bir besindir.

200 gram salep içerisinde ne kadar kalori vardır?

200 gr salep içerisinde %60 oranında karbonhidrat, oranında protein ve %29 oranında yağ bulunmaktadır. Ayrıca 200 gr salep içerisinde 188 kalori bulunmaktadır.

Salep nasıl yapılır?

Salep genellikle içecek olarak tercih edilmektedir. İçecek olarak hazırlamak için salep bitkisinin toz halinde alınması gerekir. Salep yapmak için 1 tatlı kaşığı toz salep ve az miktarda toz şeker karıştırılmalıdır. İsteğe göre zencefil ve tarçın ile tatlandırılabilir. Süt kaynamaya başladığında karışım yavaş yavaş süte eklenmelidir. Damak tadına göre vanilya ve tarçın çubuğu da konulabilir. Pişirme sırasında sürekli karıştırılmalıdır.

1 çay bardağı (200 ml) salep besin değerleri nelerdir?

- 200 ml salep içerisinde 27.8 gram karbonhidrat bulunur.

- 200 ml salep içerisinde 5.6 gram protein bulunur. 200 ml salep içerisinde 6 gram yağ bulunur.

- 200 ml salep içerisinde 0.4 gram lif bulunur.

- 200 ml salep içerisinde 14 miligram kolesterol bulunur.

- 200 ml salep içerisinde 356 miligram sodyum bulunur.

- 200 ml salep içerisinde 1130 miligram potasyum bulunur.

- 200 ml salep içerisinde 836 miligram kalsiyum bulunur.

- 200 ml salep içerisinde 6 A vitamini (iu) bulunur.

- 200 ml salep içerisinde 6 miligram C vitamini bulunur.

- 200 ml salep içerisinde 0.2 demir bulunur.



