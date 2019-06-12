Saldırgan teslim olmak istemiş!
Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre, 4 Nisan 2015’te Fenerbahçe otobüsüne Trabzon’da düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Olayın ardından saldırgan teslim olmak istedi. Ancak başsavcının ‘44 kişiyi öldürmeye teşebbüsten yargılanacak’ sözleri sonrası bu kararından vazgeçti.
4 Nisan 2015'te Türk futbol tarihinin en önemli facialarından birinın kıyısından dönüldü. Rize’den Trabzon’a giden Fenerbahçe otobüsü, yolda silahlı saldırıya uğradı. Şoför Ufuk Kıran yaralanırken, otobüs güçlükle durabildi. Olayın 4. yıldönümünde Fenerbahçe Kulübü, faillerin halen bulunamamasını protesto etmek için FB TV ekranlarını kararttı, sosyal medya hesapları askıya alındı.
Avukatlık bürosunu aradı
Habertürk’ten Enis Yıldırım’ın haberine göre, korkunç saldırıyla ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan ihbarda, olaydan 3 gün sonra bir avukatın ofisinin arandığı ve saldırganın teslim olmak istediği belirtildi. Ancak dönemin başsavcısının, “Saldırgan hakkında 44 kişiye yönelik öldürmeye teşebbüs suçundan yargılama yapılacak” sözleri sonrası saldırgan teslim olmaktan vazgeçti.
Polis çalışma başlattı
Bu ihbar sonrası cinayet büro ekipleri yeniden harekete geçti. Polis, avukatın ofisini arayan kişinin, oradaki çalışan tarafından büroya davet edildiğini belirledi. Ofisin arandığı numaranın o tarihlerde kim tarafından kullanıldığının tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.