Saldırgan teslim olmak istemiş!

4 Nisan 2015'te Türk futbol tarihinin en önemli facialarından birinın kıyısından dönüldü. Rize’den Trabzon’a giden Fenerbahçe otobüsü, yolda silahlı saldırıya uğradı. Şoför Ufuk Kıran yaralanırken, otobüs güçlükle durabildi. Olayın 4. yıldönümünde Fenerbahçe Kulübü, faillerin halen bulunamamasını protesto etmek için FB TV ekranlarını kararttı, sosyal medya hesapları askıya alındı.

Avukatlık bürosunu aradı

Habertürk’ten Enis Yıldırım’ın haberine göre, korkunç saldırıyla ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan ihbarda, olaydan 3 gün sonra bir avukatın ofisinin arandığı ve saldırganın teslim olmak istediği belirtildi. Ancak dönemin başsavcısının, “Saldırgan hakkında 44 kişiye yönelik öldürmeye teşebbüs suçundan yargılama yapılacak” sözleri sonrası saldırgan teslim olmaktan vazgeçti.

Polis çalışma başlattı

Bu ihbar sonrası cinayet büro ekipleri yeniden harekete geçti. Polis, avukatın ofisini arayan kişinin, oradaki çalışan tarafından büroya davet edildiğini belirledi. Ofisin arandığı numaranın o tarihlerde kim tarafından kullanıldığının tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.