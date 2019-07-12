14-27 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek ve 13 etaptan oluşacak yarış için oluşturulan yedi kişilik kadroda Ahmet Örken, Onur Balkan, Mustafa Sayar, Ferit Şamlı, Ahmet Akdilek, Muhammed Atalay ve Oğuzhan Tiryaki yer alıyor.

2002 yılından bu yana düzenlenen ve 22 takımdan 217 sporcunun mücadele edeceği Qinghai Gölü Turu’nda Bike Aid, Delko Marseille Provence, Minsk, Nippo Vini Fantini Faizane, Burgos-BH gibi takımlar bulunuyor.

Salcano Sakarya BB sporcularından Ahmet Örken, 2017 yılında Torku Şekerspor adına Tur’a katılmış ve yarış sonunda en iyi sprinter klasmanında liderlik mayosunun sahibi olmuştu. Aynı yıl Tur’un ikinci etabını 3., dördüncü ve onuncu etaplarını birinci sırada tamamlayan Örken, on üçüncü ve son etabı ise 2. sırada bitirerek yarışı tamamlamıştı.

2018 yılında yine Torku Şekerspor adına yarışan Onur Balkan ise yarışın ilk etabını 3., dokuzuncu etabını birinci, on ikinci etabını ise 2. sırada tamamlamıştır.

(Cyclist)