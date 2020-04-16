Salatalık, yaygın olarak yetiştirilen kabakgiller familyasından bir bitki türü ve meyvesine verilen isimdir. Güney Asya'dan dünyaya yayılan salatalık, sağlıklı yaşam için önemli besinler arasında yer alır. İçerdiği A, B, C, K vitaminleri, magnezyum, bakır ve potasyum ile temel bir besin kaynağıdır. Salatalığın besin değerleri ( 100 gram için ) : su: 95,23 g, enerji: 15 kcal, protein: 0.65 g, total yağ: 0.11 g, karbonhidrat: 3.63 g, lif: 0.5 g, total şeker: 1.67 g, demir: 0.28 g, fosfor: 24 mg, kalsiyum: 16 mg, magnezyum: 13 mg, potasyum: 147 mg, sodyum: 2 g, çinko: 0.2 mg, c vitamini, total askorbik asit: 2.8 mg, tiamin: 0.03 mg, riboflavin: 0.03 mg, b-12 vitamini: 0 µg, a vitamini, RAE: 5 µg, a vitamini, İÜ: 105 İÜ, niasin: 0.1 mg, b-6 vitamini: 0.04 mg, folat, DFE: 7 µg, e vitamini (alfa-tokoferol): 0.03 mg,

d Vitamini (D2 + D3): 0 µg, d vitamini: 0 IU, k vitamini (filokinon): 16.4 µg, yağ asitleri, toplam doymuş: 0.04 g, yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.01 g, yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.03 g, yağ asitleri, toplam trans: 0 g, kolesterol: 0 mg, kafein: 0 mg.

Salatalık kaç kalori?

Kalori, tükettiğimiz besinlerin enerjisidir. Her insanın yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılmaktadır. Kalorinin tek başına yeterli olmadığı besin değerlerinin bütün olarak hesaplanması gerektiği unutulmamalıdır. 100 gram salatalık yaklaşık 15 kaloridir.

Salatalığın faydaları nelerdir?

1- Kalp-damar hastalıkları riskinin azaltır.

2- Sağlıklı kilo yönetimi sağlar.

3- Vücut için detoks görevi görür.

4- Cildi güçlendirir.

5- Göz sağlığı için faydalıdır.

6- Kanser tedavisi için olumlu etkileri vardır.

7- Kanı alkalize eder.

8- Ağız kokusunu önler. Diş sağlığına destek olur.

9- Sindirime yardımcı olur.

10- Kan şekeri seviyesini kontrol eder.

11- Kan basıncını korur.

12- Saçları onarır.

13- Kemik sağlığına faydalıdır.

Salatalığın cilde faydaları nelerdir?

Su oranının yüksek olduğu salatalık, içerdiği vitaminler ile cildi besler. Uzmanların yaptığı araştırmalar göstermektedir ki salatalık astringent denilen büzücü etkisi ile cilt yüzeyinde genişlemiş gözeneklerin küçülmesine yardımcı olmaktadır.

C vitamini bakımından zengin salatalık, cildin canlı ve genç görünmesini sağlamaktadır. Salatalıkta bulunan askorbik asit ve kafeik asit maddeleri yüzde bulunan ödem gibi şişkinliklerin azalmasını sağlamaktadır. Egzama, mantar, pullanma gibi cilt enfeksiyonlarının ise oluşumunu önleyici etkisi bulunur.

Salatalık maskesi nasıl yapılır?

Salatalığı bir kaç parçaya bölün. 5 tane nane yaprağı ile birlikte blenderdan geçirin. 1 yumurta beyazını ilave ederek karıştırın. Maskeyi yüzünüze ve boyun bölgenize uygulayın. 20 dakika beklettikten sonra yıkayabilirsiniz.

Salatalık maskesinin faydaları nelerdir?

1- Cilde nem kazandırır.

2- Ciltte meydana gelen sivilce izlerinin kısa zamanda iyileşip yok olmasını sağlar.

3- Anti-aging etkisi ile cilde yeni ve canlı bir görünüm kazandırır.

4- Kırışıklık oluşumunu önler.

5- Cilde parlaklık kazandırır.