Salah ve Guardiola ne konuştu? Dudaklarını okudular...

İngiltere Premier Ligi'nin 11. haftasında Liverpool ile Manchester City, Anfield Road'da karşı karşıya geldi.

Konuk ekibin bir golünün VAR kontrolünün ardından iptal edildiği zorlu mücadeleyi, Liverpool, Salah'ın attığı golle 1-0 kazanmıştı.

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Hakemle yaşadığı tartışma nedeniyle Liverpool Menajeri Jürgen Klopp'un kırmızı kart gördüğü maçın sonunda Pep Guardiola ile Mohamed Salah'ın konuştuğu görüntü ekranlara yansıdı.

NE KONUŞTULAR?

İkilinin bu konuşması İngiliz taraftarlar arasında spekülasyonlara yol açınca, Dudak Okuyucu John Cassidy görüntüleri inceledi ve yapılan konuşmayla ilgili bilgi verdi.

Cassidy, Guardiola'nın Salah'a; "İyi bir sezon, iyi bir oyun... Senden naber?" dediğini düşünüyor. Katalan çalıştırıcı bir ara Salah'ın arkasında kaldığı için o sıra ne dediği anlaşılmıyor.

Cassidy daha sonra tekrar görüntüye giren Guardiola'nın; "Buna hiç şüphe yok. Belki de değil. Kesin. Kesin..." dediğini ifade etti.

Salah ise bu esnada ağzını kapattığı için ne söylediği belli değil. Burada Guardiola ile Salah, Phil Foden'ın golünün faul gerekçesiyle iptal edilmesi hakkında konuştukları düşünülüyor.



