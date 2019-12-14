Premier Lig'in lideri Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Watford maçında ilk golü attı. Salah böylece Liverpool forması altında 83. golünü attı ve bir başka önemli oyuncu Luis Suarez'i geride bıraktı. Barcelona'ya transfer olan Luis Suarez Liverpool forması giydiği dönemde 82 gol atarken bir başka efsane Fernando Torres'in de 81 golü bulunuyor.

Salah 126 maçta 83 gol attı

Mohamed Salah, Liverpool forması altında 126 maçta 83 gol atarken Luis Suarez 133 maçta 82 gol ve Fernando Torres 142 maçta 81 gol attı.



