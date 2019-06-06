Salah daha ne yapsın!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, 2 sezon önce Roma’dan Mısırlı yıldız Mohamed Salah’ı kadrosuna katmıştı. Bu transferin ardından ise şehrin kaderi adeta değişti. Yeniden Avrupa’nın en iyi takımlarından biri haline gelen Kırmızılılar, 14 senelik aranın ardından Devler Ligi’nde zafere uzandı. Ancak 26 yaşındaki futbolcu, sadece sahadaki performansıyla ön plana çıkmadı, adeta şehrin kahramanı oldu. Stanford Üniversitesi, Merseyside bölgesi için ilginç bir araştırmanın altına imzasını attı.

İşler tersine döndü

Salah’ın gelişinin ardından bu bölgede gerçekleşen suçlarda gözle görülür bir oranda düşüş yaşandığı ortaya çıktı. Merseyside’da 2017 yılında işlenen İslamofobi ve nefret suçlarının yüzde 18.9’u Liverpoollu taraftarlara aitti. Ancak aradan geçen bu 2 yıllık sürede işler tersine döndü. Mısırlı yıldızla birlikte bu suçların oranı 3.4’e düşüş gösterdi.