Sala için umutlar azaldı!

Fransız ekibi Nantes’tan, İngiltere Premier Ligi ekibi Cardiff’e 17 milyon Euro’ya transfer olarak Galler temsilcisinin tarihindeki en pahalı transfer unvanını elde eden Emiliano Sala ve uçaktaki diğer iki kişiden henüz haber alınamadı. Geçen cumartesi günü Cardiff’le 2022’ye kadar sözleşme imzalayan Sala, eski takım arkadaşlarına veda etmek için tekrar Fransa’ya gelmiş vegeçtiğimiz pazartesi günü de Piper Malibu marka tek pervaneli uçakla Cardiff’e doğru havalanmıştı.

1979’da üretilmeye başlandı

Ancak kalkıştan yarım saat sonra Manş Denizi üzerinde radar üzerindeki sinyali kaybolan uçakla ilgili 5 gün geçmesine rağmen henüz tek bir kanıt ya da başka bir şeye rastlanmadı. Dün yapılan aramalardan da sonuç alınamazken, ilk olarak 1979 yılında ABD’de üretilen Malibu marka uçakların geçmişi pek de parlak gözükmüyor. Henüz uçağın nerede olduğu bilinmezken, şu ana kadar bu uçağın 160 kazaya karıştığı, bunların 55’inin ölümle sonuçlandığı bildirildi. Sala ve beraberindekiler için zaman iyice daralırken, cesetlerin bile bulunma umudunun artık tamamen bitme noktasına geldiği ifade ediliyor.

Son kazada da bulunamamıştı

2000 yılından beri Sala’nın bindiği uçağın benzerlerinin 24 ölümlü kazaya karıştığı, son olarak benzer bir vakanın 20 Aralık 2018’de ABD’de yaşandığı öğrenildi. Söz konusu Piper Malibu tipi uçağın Atlantik Okyanusu üzerinde Ponte Vedra Plajı yakınlarında düştüğü bildirilmişti. Ancak iki kişinin bulunduğu uçak, 3 gün boyunca yapılan aramaların sonucunda bulunamamış ve içindekiler ölü olarak kabul edilmişti.