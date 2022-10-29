Şakir Özkayımoğlu: Var gücümüzle mücadele edeceğiz

Spor Toto 1. Lig’in 11. hafta maçında Göztepe , konuk ettiği Denizlispor ’u 5-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, açıklamalarda bulundu.

Şakir Özkayımoğlu, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıldönümünde ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleri olarak çok güzel bir müsabaka oynadık. Bütün evlatlarımız yüreği ortaya koydu ve net bir galibiyet aldık. Büyük Göztepe taraftarının ve camiamızın ihtiyacı olan bir galibiyetti. İki haftadır çok net galibiyetler alıyoruz ve çok iyi mücadele ediyoruz. Bunun için bütün ekip olarak çok iyi çalışıyoruz. Play-Off’u yakalayabilmek için zorlu bir fikstüre giriyoruz. Önce Samsunspor deplasmanı, Türkiye Kupası maçı, daha sonra iç sahada Keçiörengücü maçı ve Eyüpspor deplasmanı var. Çok zorlu müsabakalar oynayacağız. En iyi şartlarda hazırlanıp Göztepe’nin formasını, armasını en iyi temsil edecek şekilde var gücümüzle mücadele edeceğiz. Bu özel günde Büyük Göztepe taraftarının yapmış olduğu hazırlık hepimizi gururlandırdı” diye konuştu. (İHA)