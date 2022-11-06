Şakir Özkayımoğlu: 'Oyuncularım son dakikaya kadar mücadele etti'

Deplasmanda Samsunspor’a 1-0 kaybeden Göztepe Teknik Direktörü Şakir Özkayımoğlu maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Yenildikleri için üzgün olduklarını söyleyen Şakir Özkayımoğlu, "Oyunun ilk yarı tamamen hakimiyken 40 yılda olacak bir gol yedik. İlk yarıda merkezden orta sahaya geçişlerde kazandığımız toplarda 3. bölgeye son pasları iyi yapabilseydik çok farklı bir skorla içeriye girebilirdik. Son paslarda başarısız olduğumuz için gerekli başarıyı elde edemedik. İlk yarı 1- 0 mağlup girdik. İkinci yarı bir hamle ile başladık. Oyunun tamamen kontrolü tamamen bizim elimizdeydi. Son dakikaya kadar bütün çocuklar mücadele ederek pozisyon oluşturdular. Ne yazık ki mağlup olarak dönüyorum. Çok üzgünüm. Önümüzdeki hafta Keçiörengücü maçı bizim için çok daha önem kazandı. Bir çıkışımız vardı. Bunu bir kaza olarak nitelendiriyorum. Oyuncularımızın vermiş olduğu mücadeleden dolayı hepsini ayrı ayrı kutluyorum" dedi.

SAMSUN (İHA)