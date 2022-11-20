Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Eyüpspor’a konuk olan Göztepe sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, “Bizim açımızdan mağlubiyetle dönüyor olmamız üzücü. İlk yarı özellikle oyunun tamamen kontrolü bizim elimizdeydi ve hiç pozisyon yoktu. Yasin’in yüzde yüz gol pozisyonu vardı. O golle içeri girsek maçın şekli değişebilirdi. Çok özel bir oyunculardan kurulu Eyüp takımı. Maçın genelinde yüzde yüz gol pozisyonu vermedik. Çok istediğimizi yapamadık. Şimdi önümüzde İzmir derbisi var. Çok özel bir maç; o maça çok iyi hazırlanıp galip gelmek, en büyük arzumuz. Taraftarımızla birlikte 3 puanla ayrılmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Takımdaki sakat oyuncularla ilgili bilgi de veren teknik adam, “Tuğbey çok uzun süredir sakattı, aramıza geri döndü. Tuğbey, hamlesi yapabilirdik tercih etmedik. Mamah geçen hafta takımın olmazsa olması çok önemli hücum silahımız. Bugün o hamlemiz de yoktu. Elimizdeki oyuncular da defans oyuncularıydı. Biz büyük bir camiayız. Yerimiz Süper Lig , hedefimiz play-offu yakalayabilmek. İçeride kazanmamız gerekir. En iyi şekilde sonuç almak arzumuz” şeklinde konuştu.

İHA