Şakir Özkayımoğlu: Çocuklar yüreklerini ortaya koydu

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında Ankara Keçiörengücü’nü konuk eden Göztepe , rakibini 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, İstanbul’daki hain terör saldırısı için çok üzgün olduklarını belirterek, “İnşallah terör saldırılarından millet olarak uzaklaşır, gelecekte daha huzurlu bir şekilde yaşamımızı sürdürürüz” dedi.

Ligin iyi takımlarından biriyle mücadele ettiklerini ifade eden Özkayımoğlu, “Gerçekten çok zorlu bir rakipti bizim için. Rakibimizi iyi analiz etmiştik. Yaptığımız hamlelerle, oyuncu değişiklikleriyle gerçekten çok net bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Çocuklar, yüreklerini ortaya koydu. Sonuçta da bizim için çok önemli bir 3 puan aldık. Yukarıda play-off’u yakalamamız için bu maçı kazanmamız gerekiyordu ve kazandık. Şimdi önümüzde lider Eyüpspor’la deplasmanda oynayacağımız maç var” diye konuştu.

“Taraftarımız bizden hiç vazgeçmiyor” diyen Özkayımoğlu, “Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz. Çıkışımız sürecek” şeklinde konuştu. (İHA)