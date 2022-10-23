Şakir Özkayimoğlu: Camiamızın çok ihtiyacı vardı bu 3 puana

Göztepe Teknik Direktörü Şakir Özkayimoğlu, 6 puanlık bir maçtan 3 puanla ayrılmanın müthiş olduğunu belirterek, "Önümüzdeki hafta daha önem kazandı şimdi. Biz iyi hazırlandık gerçekten maça. Çocuklar gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Hepsi son saniyeye kadar ne varsa güçleri sahaya yansıtmaya çalıştılar. Bunda da başarılı olduk. Camiamızın çok ihtiyacı vardı bu 3 puana. Şimdi bundan sonra inşallah yukarıya tırmanma zamanı. Önümüzdeki cumartesi, 29 Ekim. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı. Muhteşem Göztepe taraftarının Gürsel Aksel Stadı'nda yapacağı şeyleri düşünemiyorum. Oradan da inşallah 3 puanla ayrılıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Bizim için çok değerli bir 3 puan, 6 puan değerinde bir 3 puan. Şimdi hedefimiz; yukarıları zorlamak" dedi.

DHA