Sakatlık sonrası nasıl iyileşilir? İyileşmeyi hızlandıran besinler

Sporcu beslenmesi denildiğinde akla ilk gelen besin grubu genelde proteinler oluyor. Ancak gerek sakatlanma sonrası iyileşme, gerek aktif spor yapılırken uygulanacak beslenme planlarında bütün besin grupları ve bazı özel besinler mutlaka yer almalıdır.

Özellikle sakatlanma sonrası uygulanacak beslenmede bazı özel besin maddelerinin iyileşmeyi artırdığı bilinmektedir. Futbolcularda en sık görülen ve ameliyat olmayı gerektiren ön çapraz bağ yırtığı ,menisküs yırtığı ,omuz kas ve bağ yırtıklarıdır. Bu durumlarda operasyon sonrası iyileşmeyi hızlandırdığı bilinen besinleri vermek sahaya dönüşü hızlandırmada yardımcı olacaktır. İyileşmeyi hızlandıran besinler :

Zerdeçal –Curcumin

Zerdeçalın etkin maddesi curcuminlerin, yapılan hayvan deneylerinde antiiflamatuar etkisiyle tendon iyileşmesini hızlandırdığı eklem hareket açıklığının daha çabuk kazanılmasına yardımcı olduğu bulunmuştur.

Zerdeçal kullanırken yağ ve karabiber ile karıştırarak kullanmak karabiberin içinde bulunan piperin ile beraber emilimi artırmaktadır. Sakatlanma sonrası beslenme programlarına eklemek sporcunun iyileşmesine katkı sağlar.

Ananas –Bromelain

Ananas güçlü antioksidanlar, karotenoidler ve polifenollerin yanı sıra akut kas yaralanmaları sonrasında ağrı ve şişliği azaltmada etkili olan bromelain maddesini bol miktarda içerir. Operasyon sonrası ödemin atılmasında ve ağrının azaltılmasında doğal bir kaynak olarak kullanılabilir.

Ayrıca yapılan hayvan deneylerinde ananasın içindeki bromelainin tendon hücrelerinin çoğalmasını artırarak(tenoblast proliferasyonunu) tendon iyileşmesini hızlandırdığı bulunmuştur. Özellikle operasyon sonrası günlük 1-3 dilim kadar ananas tüketimi iyileşmeye yardımcı olur.

Yeşil çay – Kateşin

Tendon, kas yaralanmalarında en önemli unsurlardan biri kolajendir. Kolejinin artırlması iyileşmeyi hızlandırır. Yeşil çayın içinde bulunan kateşinlerle yapılan bir hayvan çalışmasında, aşil tendon yaralanması sonrası verilen yeşil çayın kolajenin stabilizasyonunu artırıdığı ve iltihaplanma sürecini yavaşlattığı bulunmuştur.

Yeşil çayın demleme veya toz formlarının sakatlanma sonrası kullanımı iyileşmeye ve ödemin atılmasına yardımcı olur.

Acı Biber /Kapsaisin

Cerrahi sonra ağrının azalması rehabilitasyon sürecini olumlu etkiler

Acı biberlerin içinde bulunan kapsaisin isimli maddenin agrı kesici ve iltihap giderici etkileri vardır.

Kuşburnu /Askorbik Asit

Vücutta kolajen üretimini en iyi destekleyen vitamin c vitaminidir(askorbik asit). C vitamininin kollajen sentezindeki görevi prolin amino asitinin hidroksiproline çevrilmesine yardımcı olmaktır.

C vitaminin en iyi kaynaklarından biri kuşburnudur. Operasyon sonrası dönemde kuşburnu çay olarak veya şekersiz marmelat formunda tüketilebilir.