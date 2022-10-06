Sakatlık nedeni şok etti! Hocası açıkladı

İngiltere 4. Lig takımı Crewe Alexandra'da forma giyen Courtney Baker-Richardson, Xbox oynarken kendisini sakatlığı için takımının maçını kaçırdı.

Ligdeki 10 maçta 6 kaydeden golcü oyuncu, Carlisle United ile oynanan maçta görev alamamıştı.

Takımın teknik direktörü Alex Morris oyuncunun sakatlığı hakkında; "Kalça sakatlığı var. Xbox'ıyla oynarken yapmış. Bu durum için yapabileceğimiz bir şey yok. Umarım en kısa sürede düzelir." sözlerini sarf etti.

Nesta gündem olmuştu

Daha önce efsane Milan oyuncusu Alessandro Nesta; PlayStation oynarken sol elinin baş parmağını sakatladı. Nesta bunun üzerine ameliyat oldu ve sahalardan 4 hafta uzak kaldı. (Ntvspor)