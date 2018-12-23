Sakatlardan müjdeli haber!

Fenerbahçe’nin sakat oyuncularından sevindirici haberler geldi. Dünkü çift kalede yer alan Isla, Elmas ve Mehmet Topal, teknik heyetin görev vermesi halinde Antalyaspor maçında forma giyebilecekler.

23 Aralık 2018, Pazar 06:12
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Sakatlardan müjdeli haber!

Antalyaspor karşılaşması öncesi Fenerbahçe’de sakatlardan müjdeli haber geldi. Türkiye Kupası’ndaki Giresunspor deplasmanındaki maç öncesi ishal olan ve ilk 11’den son anda çıkarılan Isla’nın yanı sıra, kasığındaki ağrılar nedeniyle kadroya dahil edilmeyen Elif Elmas ile forma giymesine rağmen maçın sonunda sakatlanan Mehmet Topal, bu zorlu deplasmanda forma giyebilecek duruma geldi. Üç futbolcunun da dünkü antrenmandaki çift kale maçın tamamında oynadıkları, sağlık ekibinin de teknik heyetle yaptığı görüşmede bu oynayabilecekleri konusunda yeşil ışık yaktıkları bildirildi. Teknik direktör Ersun Yanal ve kurmaylarının ise bugünkü son idmanın ardından kesin kararlarını verip, ilk 11’i netleştirmeleri bekleniyor.

Yusuf Dursun

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