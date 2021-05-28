Misli.com 2. Lig play-off finalinde Kocaelispor, Sakaryaspor’u 4-0 mağlup ederek TFF 1. Lig’e yükseldi. Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’u ikinci sırada bitirerek play-off’lara kalan Sakaryaspor’un TFF 1. Lig hasreti ise 10 sezona çıktı.

TFF 1. Lig’de son olarak 2011-2012 sezonunda mücadele eden Sakaryaspor, Kocaelispor’a mağlup olarak yükselme şansını kullanamadı.











