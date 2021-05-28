Sakaryaspor'un TFF 1. Lig hasreti 10 sezona çıktı
Misli.com 2. Lig play-off finalinde Kocaelispor, Sakaryaspor’u 4-0 mağlup etti ve 11 yıllık aranın ardından TFF 1. Lig’e yükseldi. 90 dakikanın ardından Kocaelispor, şampiyonluk kupasını TFF Başkan Vekili Ali Düşmez’in elinden aldı. Takım kaptanı Numan Çürüksu kupayı havaya kaldırırken diğer yeşil-siyahlı oyuncular ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı.
Misli.com 2. Lig play-off finalinde Kocaelispor, Sakaryaspor’u 4-0 mağlup ederek TFF 1. Lig’e yükseldi. Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’u ikinci sırada bitirerek play-off’lara kalan Sakaryaspor’un TFF 1. Lig hasreti ise 10 sezona çıktı.
TFF 1. Lig’de son olarak 2011-2012 sezonunda mücadele eden Sakaryaspor, Kocaelispor’a mağlup olarak yükselme şansını kullanamadı.