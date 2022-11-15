Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor 'la 1-1 berabere kalan Sakaryaspor'da teknik direktör Serkan Özbalta, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takımın ettiği mücadeleden çok memnun olduğunu vurgulayan Özbalta, "Takımın ivmelenmesi açısından hem de oyuncuların yerine gelmesi açısından önemli bir müsabakaydı. Gerçi karşı takımında kaliteli kadrosu olduğunu biliyorduk. Hafta içi buna dönük çalıştık şimdi bakıyorum ve çalıştığımız oranda bu oyunda gerçekleşti. Bir de mutlu edici tarafı ise oyuncuların buna reaksiyon göstermesiydi. Mücadeleden herkes memnun, insanlar sahada her şeyi yaparlar ve bu iyi niyetli mücadeleyi gördükten sonra ‘hayırlısı olsun’ diye bir cümle var, bizde bence bugün o oldu. Sağdan soldan gelen ortalara iyi tepki verdiler ama takımında avantajı vardı buda elimizde olmayan bazı sebepler oluyor. Adamların boyu çok uzun bu onların artısıydı. Eşleştirme yapıyorsun ama bu durum eziyet çektiriyor. Takım planlamasında kadro mühendisliğinde çok çok önemli durumlardan bir tanesi de budur." dedi. (İHA)