Sezona TFF 1. Lig parolasıyla başlayan Sakaryaspor 3. haftada 2. kez takıldı. Yeşil-Siyahlılar, Tarsus İdman Yurdu'na konuk olduğu karşılaşmada skor üstünlüğünü koruyamadı. Tatangalar 17. dakikada Ali Özgün'ün golüyle öne geçti.

Bu golden sonra karşılıklı ataklar olsa da ilk yarıdan başka ses çıkmadı. İkinci devre ise Tarsus oyuna biraz daha ağırlığını koydu ve 64'te aradığı golü buldu. Ev sahibi ekip, Mertcan Çam'ın golüyle skoru eşitledi. Kalan bölümde ataklar sonuç vermeyince mücadele 1-1 sona erdi. Böylece hem Tarsus hem Sakarya puanlarını 5'e yükseltti.