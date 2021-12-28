Sakaryaspor zaferle kapattı

Sakaryaspor, ilk yarının son maçında sahasında Sivas Belediyespor’u konuk etti. 19. hafta karşılaşmasını da 4-2’lik üstünlükle tamamlayarak bu seneki performansı ile dikkatleri çekmeye devam eden Yeşil-Siyahlılar, 13 galibiyet ve 7 beraberlikle Süper Lig ve Avrupa’nın 7 büyük liginde namağlup tek takım olarak ligin ilk yarısını kapattı.

45 puanla liderliğini sürdüren Sakaryaspor, 1986/87 ve 2018/19 sezonlarında 18 maçlık yenilmezlik serilerine imza atmıştı. Birçok Avrupa devi takımı geride bırakarak 19 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Sakaryaspor, ilk yarının son maçını da kazanarak 19 maçlık yeni seri ile kulüp rekorunu da kırdı.