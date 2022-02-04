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Sakaryaspor, Vanspor'u gözüne kestirdi

TFF 2. Lig'de oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Sakaryaspor, Kırmızı Grup'ta 48 puanla liderliğini koruyor. Yeşil Siyahlı takım pazar günü evinde misafir edeceği Vanspor’u mağlup ederek, 3 puan almayı hedefliyor.

04 Şubat 2022, Cuma 20:23 Son Güncelleme:
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Sakaryaspor, Vanspor'u gözüne kestirdi

Sezon başında birçok önemli transfer yaparak Spor Toto 1. Lig hasretine son vermek isteyen Sakaryaspor, bu sezon başarılı bir performans sergiliyor. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Sakarya ekibi, 48 puanla liderliğini koruyor.

Antrenmanlarına devam eden Yeşil Siyahlı takım, pazar günü evinde misafir edeceği Vanspor’u mağlup ederek 3 puan almayı hedefliyor.

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