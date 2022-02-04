Sezon başında birçok önemli transfer yaparak Spor Toto 1. Lig hasretine son vermek isteyen Sakaryaspor, bu sezon başarılı bir performans sergiliyor. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Sakarya ekibi, 48 puanla liderliğini koruyor.

Antrenmanlarına devam eden Yeşil Siyahlı takım, pazar günü evinde misafir edeceği Vanspor’u mağlup ederek 3 puan almayı hedefliyor.