Sakaryaspor, Vanspor'u gözüne kestirdi
TFF 2. Lig'de oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Sakaryaspor, Kırmızı Grup'ta 48 puanla liderliğini koruyor. Yeşil Siyahlı takım pazar günü evinde misafir edeceği Vanspor’u mağlup ederek, 3 puan almayı hedefliyor.
Sezon başında birçok önemli transfer yaparak Spor Toto 1. Lig hasretine son vermek isteyen Sakaryaspor, bu sezon başarılı bir performans sergiliyor. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Sakarya ekibi, 48 puanla liderliğini koruyor.
Antrenmanlarına devam eden Yeşil Siyahlı takım, pazar günü evinde misafir edeceği Vanspor’u mağlup ederek 3 puan almayı hedefliyor.