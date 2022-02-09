Sakaryaspor, orta saha bölgesi için aradığı 8 numarayı TFF 1. Lig'de mücadele eden Tuzlaspor’da buldu. Takımda forma giyen 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu Selçuk Alibaz ile anlaşan Sakaryaspor, transferin son saatlerinde İstanbul’da kulüp ile de anlaşarak resmen bitirdi. 1 buçuk yıllık sözleşme imzalanan oyuncunun lisansı çıkarılarak TFF listesindeki Sakaryaspor kadrosuna dahil edildi. Yeşil-siyahlılar devre arası transfer döneminde, Okan Dernek, Burak Süleyman, Hamza Özdemir, Murat Yılmaz, Doğan Ateş ve son olarak Selçuk Alibaz’ı transfer etti.

İHA