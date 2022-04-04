Tatangalar, Spor Toto 1. Lig için gün sayıyor! Sezonun bitimine kısa bir süre kala Ercüment Coşkundere ile yollarını ayıran ve genç teknik adam Tuncay Şanlı'yı göreve getiren Sakaryaspor, 2. sıradaki 1461 Trabzon'un son 2 maçını kaybetmesiyle aradaki puan farkını 7'ye çıkarttı. Ergene Velimeşespor'u deplasmanda 6-0 yenen Tuncay Şanlı'nın ekibi, son 5 haftada puan farkını koruması halinde Spor Toto 1. Lig'e yükselecek.

GEÇEN SEZON PLAY-OFF'TA KOCAELİSPOR'A KAYBETMİŞTİ

Sakaryaspor geçtiğimiz sezon grubunu Eyüpspor'un ardından 2. sırada tamamlamıştı. Play-Off'ta finale kadar yükselen Yeşil-Siyahlılar, Kocaelispor'a 4-0 yenilerek 1. Lig hayalini ertelemişti.

TUNCAY ŞANLI: ÇARK CADDESİ'NDE O MEŞALELER YANACAK!

Tuncay Şanlı, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Lig daha bitmedi. Çalışmaya devam edeceğiz. Taraftarlarımız desteğe devam etsinler. Çark Caddesi'nde o meşaleler yanacak!" yorumunu yaptı.