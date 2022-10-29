Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Altay deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaştı. Karşılaşmada Sakaryaspor, rakibine 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. İstedikleri neticeyi alamadıklarını aktaran Sakaryaspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

“Makasın açılmasını istemiyoruz”

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise, “Yukarıdaki gruptan kopmak istemiyorduk, o anlamda çalışmalarımızı yapıp maçı kazanmak istiyorduk. Adanaspor maçında yaşadığımız gibi biraz erken gol yedik. Bu da işleri zorlaştırdı. İstediğimiz neticeyi alamadık. İstemediğimiz bir yenilgiyi aldık. Tabii taraftarın önünde kendi sahanda oynuyorsun herkes kazanmak ister ama futbol adına, bu maça çok üzüldüm. Makasın açılmasını istemiyoruz, yukarıdaki gruptan kopmak istemiyoruz. Çok çalışmamız gerektiğini biliyorum. Bu takım gerçekten çok çalışmalı. Biraz daha fazla çalışarak bazı eksikliklerimizi düzeltmek zorundayız. Bu oyunu minimum hatayla oynamanız gerekiyor, her bölgesiyle. Bu anlamda yediğimiz iki tane golde büyük hata yaptık. Biz küçük hatalar yapmalıyız ki, ligin genelinde işi kurtarabilelim ve takımımızı istediğimiz noktaya getirebilelim” diye konuştu.

İHA