Sakaryaspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta: Çok mesafe kat ettik

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında Boluspor, Sakaryaspor’u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmanın ardından Sakaryaspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta maç hakkında değerlendirmelerde bulundu.

'Çalışmaya devam edeceğiz'

Özbalta, “4 puan üzerine bu müsabakaya geldik. Birkaç haftadır tekrarlıyorum, takım savunmasını daha düzenli hale getirmeye çalışıyoruz. Çok mesafe kat ettik, oyuncuların tepkisi olumlu yönde seyrediyor. Buraya gelirken önceki sonuçlardan sonra takıma kazanma alışkanlığını aşılamak isteyerek geldik. Bu ligde her puanın değeri vardır, bugün arzuladığımız kazanmaktı kazansaydık daha iyi konuma gelebilirdik. Artem'in yanına Kaiyne'yi de alarak top bizdeyken etkili olmayı hedefledik. Olumsuz skorlar alan Sakaryaspor'un bu performansını değiştirmek istiyorduk ama bugün berabere bitseydi, son bölüm için diyorum, bizim için çok daha iyi olacaktı. Çalışmaya devam edeceğiz, önümüzde 3 maç var, alabileceğimiz maksimum puanı almayı hedefliyoruz. Sakaryaspor'u hak ettiği, insanların özlemle beklediği yere götürmeye çalışacağız” diye konuştu.