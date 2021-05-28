Sakaryaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt: Yenildiğimiz için üzgünüz
Sakaryaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, 4-0 kaybettikleri Kocaelispor maçının ardından, "Bireysel hatalar sonrası gol yedik. Kırmızı kart da direncimizi düşürdü. Karşılık veremedik. Yenildiğimiz için üzgünüz." ifadelerini kullandı.
Misli.com 2. Lig play-off finalinde Kocaelispor, Sakaryaspor’u 4-0 mağlup ederek TFF 1. Lig’e yükseldi. Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’u ikinci sırada bitirerek play-off’lara kalan Sakaryaspor’un TFF 1. Lig hasreti ise 10 sezona çıktı.
90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, erken yedikleri golün bütün planlarını bozduğunu belirterek, "Bireysel hatalar sonrası gol yedik. Kırmızı kart da direncimizi düşürdü. Karşılık veremedik. Yenildiğimiz için üzgünüz." ifadelerini kullandı.