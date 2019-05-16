Samsunspor’u eleyen Sakaryaspor, yarı finalde, Kastamonuspor’u safdışı bırakan Sarıyer’i ağırlıyor. Çeyrek finalde gol atamasalar da takımlarının en skorer isimleri olan Dilaver ve Yaser’in performansı merak konusu. Menemen ve Keçiörengücü’nden sonra 1. Lig’e yükselecek son takımın belli olacağı 2. Lig Play-Off finali, 28 Mayıs Salı günü, tarafsız sahada oynanacak.

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Sakaryaspor - Sarıyer maçı hangi kanalda, saat kaçta?

﻿﻿﻿﻿﻿Yeni Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te oynanacak. Serkan Tokat'ın yöneteceği karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Sarıyer'e kötü haber

PFDK, Sarıyer ile Kastamonuspor arasında oynanan Play-Off eşleşmesi ilk maçında ev sahibi takımın taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Sarıyer'e 1 maçı seyircisiz oynama cezası vermişti. Cezanın ardından TFF ve kurullarına güvenlerinin tam olduğunu vurgulayan Hakan Dede, "Sezon başından beri söylediğimiz bir şey var. Kimse kötü niyetli değil. Hakem de hata yapar, biz de yaparız. İnsanız, hata olur. Bu sene kritik maçlarda hakem hatasıyla en çok puan kaybeden belki de Sarıyer’dir. Ama biz asla ne TFF ne de MHK hakkında yorum yapmadık. İnsanları zan altında bırakacak açıklamalardan özellikle kaçtık. Kendilerine güvenimiz tam. Sakaryaspor maçı öncesi atanacak hakem önemli. MHK’nin hakem atamasında dikkatli davranacağını düşünüyorum. Hakemlerin de bundan önce olduğu gibi bundan sonra da adaletli maç yöneteceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Buraya bileğimizin hakkıyla geldik"

Sarıyer Yöneticisi Hakan Dede, şampiyonluk için her şeyin kendi ellerinde olduğunu dile getirerek, "Kalan 3 maçı kazanıp 1. Lig’e çıkmak istiyoruz. Sezon başından beri beklediğimiz, özlediğimiz kupayı kaldırmaya az kaldı. Buralara bileğimizin hakkıyla geldik. Bundan sonra da bırakmaya niyetimiz yok. Hiçbir şey bizi hedefimizden uzaklaştıramaz. Sarıyer semti takımına sahip çıkıyor. Birlik, beraberlik çok önemli. Biz bu havayı yakaladık. Sarıyer’de herkes şampiyonluk havasına girdi. Başkanımız Saffet Akkoyun ve Yönetim Kurulu olarak biz de bu yola baş koyduk. Dönmek yok. Yolun sonu şampiyonluk" diye konuştu.